Atrapen un lladre a l'Escala mentre robava en dues cases veïnes del carrer Canigó

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de l'Escala han detingut un home de 35 anys de nacionalitat espanyola i veí del municipi per entrar a robar en dues cases del poble altempordanès. El consideren autor de dos delictes de robatori amb força. Els fets van tenir lloc aquest dilluns, quan van saber que hi podria haver algú a l'interior d'una casa del carrer de Canigó de l'Escala. En arribar-hi, van trobar dos patinets elèctrics recolzats en la façana d'un habitatge i van sentir sorolls a l'interior. A continuació van entrar al jardí on es van trobar una motxilla amb dos ordinadors portàtils, dos matxets, una palanca i dos carregadors dels patinets elèctrics. Estava tot a punt per emportar.

Els agents dels Mossos i de la Policia Local van anar a la part del darrera del jardí on es van trobar un home que forçava la persiana d'un altre habitatge i el van identificar. Mentrestant, una segona patrulla va aprofitar per comprovar les cases del mateix carrer i van descobrir que una de les cases tenia la porta corredissa de la planta baixa forçada i l'interior estava totalment regirat.

Davant aquests fets, se li van imputar a l'home dos robatoris amb força, el qual en el moment de la detenció va oferir una gran resistència. El detingut, amb antecedents, passarà en les properes hores a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.