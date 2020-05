Tornen a acordonar la casa ruïnosa deshabitada del carrer del Nord de Figueres

Efectius dels Bombers i de la Guàrdia Urbana de Figueres han hagut d'actuar de nou a la casa abandonada del carrer Nord, a la cruïlla del carrer Pi i Margall, per problemes estructurals. Segons testimonis presencials, dissabte es va produir un esfondrament a la seva part interior que va provocar un fort soroll i pols, la qual cosa va alertar veïns i vianants. Els serveis municipals van acordonar l'edifici per a evitar que algú prengués mal. Dies enrere, la Guàrdia Urbana ja va haver de fer el mateix davant del perill de despreniment d'una part de la façana. La casa ha estat objecte de nombrosos assalts d'ençà que està deshabitada. A la part del carrer Pi i Margall hi ha un pati exterior, la porta del qual va ser literalment destrossada per uns desconeguts. La propietat de l'immoble va iniciar els tràmits, temps enrere, per a rehabilitar-lo amb els corresponents permisos d'obres. També ha intentat en tot moment evitar els assalts amb els tancaments necessaris.

Aquesta cruïlla és molt concorreguda, tant per vianants com per vehicles, ja que és un dels principals vials d'accés a l'aparcament del carrer dels Fossos, diverses escoles i serveix de nexe d'unió entre zones de la ciutat des de la plaça El·líptica fins a l'estació de ferrocarril i l'avinguda Vilallonga.