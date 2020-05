Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes que transportaven més de 9 kg de cabdells de marihuana a Maçanet de Cabrenys

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de l'Àrea Bàsica Policial de l'Alt Empordà (Figueres) van detenir el dia 19 de maig, dos homes de 26 i 28 anys respectivament, de nacionalitat espanyola i marroquina i veïns de Perpinyà, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

El passat dimarts agents de la comissaria de Figueres, que estaven fent un control a la carretera que comunica Maçanet de Cabrenys amb Ceret (França), van aturar dos vehicles amb matrícula francesa per comprovar els motius pels quals estaven transitant per aquesta via.

Els ocupants dels vehicles van manifestar que tenien una empresa de compravenda de vehicles i que venien de buscar un dels vehicles. Davant el nerviosisme d'un dels ocupants, van decidir escorcollar els turismes.

A l'interior d'un dels cotxes van trobar dues bosses de grans dimensions amb 9,6 kg cabdells de marihuana. La droga intervinguda té un valor de 54.315 euros.

Els detinguts, de qui no consten antecedents, van passar a el dia 21 a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.