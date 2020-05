La Guàrdia Urbana de Figueres supera les 1.500 sancions per mal desconfinament

El balanç dels controls de seguretat i mobilitat de la Guàrdia Urbana de Figueres ja han iniciat 1.528 expedients sancionadors per trencament de les condicions de confinament durant els dos darrers mesos. En el transcurs de la jornada d'ahir, els agents van identificar a 187 persones i 141 vehicles en diferents punts de la ciutat, amb un balanç de 13 denúncies. Durant l'Estat d'alarma també han estat detingudes 14 persones per diverses faltes de gravetat vinculades a les restriccions establertes pel govern espanyol per a aturar l'expansió del coronavirus.