Desarticulen a la Jonquera un grup que transportava haixix a Holanda amagant la droga dins de furgonetes

La Guàrdia Civil ha desarticulat a la Jonquera un grup criminal que transportava un carregament d'haixix cap a Holanda. Els delinqüents, tres homes polonesos, havien amagat fins a 95 quilos de droga al doble fons d'una furgoneta. Per no despertar sospites, circulaven amb dues furgonetes més plenes de material elèctric, per donar aparença que feien transport internacional. La Guàrdia Civil, però, que els seguia la petja, els va poder interceptar abans que creuessin la frontera. L'operatiu que ha permès desarticular la banda, i que la Benemèrita va batejar amb el nom de Fisher, es va dur a terme el passat 7 de maig. Després de passar a disposició judicial, els tres homes han ingressat a presó.

Els fets que van desembocar en l'operatiu Fisher es remunten a finals de març. Va ser llavors quan la Guàrdia Civil va començar a investigar els tres sospitosos, perquè els havien arribat informacions que pretenien transportar un carregament de droga cap a Holanda en ple estat d'alarma per la covid-19.

La banda, formada per tres homes polonesos, havia ideat un sistema per evitar despertar sospites. Entrarien a Catalunya amb tres furgonetes, anirien a diferents polígons a recollir material elèctric i, durant aquests carregaments, aprofitarien per recollir la droga i amagar-la en un doble fons d'un dels vehicles. D'aquesta manera, informa la Guàrdia Civil, "oferirien l'aparença d'un transport de material ordinari i legal" en cas que es topessin amb un control.

95 quilos d'haixix en un doble fons

El grup criminal va dur a terme el seu pla com l'havien concebut i va carregar 95 quilos d'haixix al doble fons d'una de les furgonetes. Però no comptaven amb què la Guàrdia Civil els seguia la petja. Van recollir el material elèctric, el carregament de droga i van enfilar cap a la frontera amb França. I a la Jonquera, la Benemèrita els va interceptar. Va ser el 7 de maig passat.

A l'hora de desplaçar-se, la banda va situar la furgoneta amb la droga al mig de les altres dues. La que anava per davant seu, més avançada, feia de llançadora i controlava que no hi hagués policia. I la del darrere de tot, al seu torn, vigilava que no els seguissin i donaria suport a la que portava l'haixix en cas que aquella furgoneta s'avariés o sorgís algun contratemps amb el carregament.

La Guàrdia Civil, però, va desmuntar tot el pla de la banda. Els tres homes, a qui es va detenir per un delicte contra la salut pública, ja han ingressat a presó després de passar a disposició judicial.