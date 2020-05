Detinguts dos veïns de Figueres que havien assaltat cases a Vilajuïga

Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir el passat dilluns dos homes de 39 i 55 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Figueres, com a presumptes autors de dos robatoris amb força.



Els fets, segons la informació facilitada pel cos, es remunten al passat dia 19 d'abril. En el transcurs d'un control preventiu que es va realitzar al quilòmetre 22 de la N-260, al terme municipal de Llançà, els agents van veure un vehicle que, davant la presència policial, va canviar el sentit de la marxa en direcció al nucli de Balleta.



Davant la possibilitat que els ocupants haguessin comés algun il·lícit penal, una patrulla va seguir el vehicle escàpol, el qual va ser localitzat poc després a la població de Vilamaniscle.



Els Mossos van identificar els dos ocupants i van localitzar, al seient del darrera del vehicle, diverses eines de treball: unes estisores de podar, destrals i serres, entre altres objectes. Davant les respostes incoherents dels ocupants del vehicle, que no van saber justificar la procedència dels objectes, els agents van comissar totes les eines.



Les gestions fetes posteriorment pels agents van permetre constatar que els estris comissats van ser sostrets a principis de març, a dues cases de segona residència de Vilajuïga, on els lladres van forçar la porta d'accés i també van regirar tots dos domicilis.



Finalment, el passat dilluns es va detenir els dos presumptes autors dels robatoris, que van declarar telemàticament el dia següent davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.