Unes persones se salten el confinament i entren a la piscina municipal de Figueres

Unes persones han entrat a la piscina municipal de Figueres aquesta tarda, tal com han deunciat els treballadors de l'hospital amb un vídeo que ràpidament ha corregut per les xarxes. Precisament per les xarxes, Pere Casellas, vicealcalde de la ciutat, ha expressat el seu rebuig als fets via xarxes socials, i ha dit que "la majoria de la gent es porta bé, però que hi ha incívis que ens posen en perill a tots". "És un acte lamentable, i l'estem perseguint, com tots els altres", ha afegit.

A hores d'ara, des del consistori comentaven que no havien atrapat encara les persones autores de saltar-se el desconfinament.