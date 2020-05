La Guàrdia Urbana de Figueres suma 17 sancions més per mal desconfinament de persones que desobeeixen les restriccions vigents. Aquest dijous, dia de mercat, es van identificar 651 persones i 406 vehicles amb el resultat final d'aquests expedients que eleven a 1.421 els ciutadans multats durant la pandèmia. Fins ara també hi ha hagut 14 detinguts per fets de diversa gravetat vinculats al trencament de les normes de l'estat d'alarma pel coronavirus.