La Guàrdia Urbana de Figueres ja ha sancionat 1.404 persones per haver desobeït les restriccions imposades pel Govern central durant la pandèmia de coronavirus. En els controls d'ahir dimecres es van identificar 741 ciutadans i 501 vehicles amb el resultat de 25 denúncies cursades. Fins ara també hi ha hagut 14 detinguts per causes diverses de caràcter greu relacionades amb el trencament del confinament.