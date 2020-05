Aquest diumenge al matí s'han localitzat dues granades de morter, datades de l'època de la guerra civil espanyola, al riu Orlina de Peralada. Tal i com han informat des de l'Ajuntament de Peralada, en el dispositiu de seguretat establert per extreure-les hi han participat efectius de la Unitat Tedax de desactivació d'explosius dels Mossos d'Esquadra i efectius de la Guàrdia Municipal de Peralada.