Troben en bon estat de salut la dona de 70 anys de les Planes d'Hostoles

Els Mossos d'Esquadra han trobat en bon estat de salut la dona de 70 anys de les Planes d'Hostoles que havia desaparegut dimecres al migdia. L'han localitzat cap a dos quarts de sis de la tarda a la zona de Sant Esteve d'en Bas, a la Garrotxa, i l'han traslladat a l'Hospital d'Olot per fer-li un reconeixement mèdic. Un dispositiu l'ha estat buscant des que va desaparèixer per la zona on viu, el bosc de la Canova, però també per indrets com el carri bici fins a Amer i fins a Sant Feliu de Buixalleu. Hi ha participat un helicòpter, onze dotacions de Bombers, efectius de Protecció Civil, Mossos i un grup de voluntaris, així com dos gossos.