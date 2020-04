Els Mossos editen una guia d'actuació per abordar la violència masclista en el confinament

La Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra ha editat una guia d'actuació que recull consells de seguretat per a totes aquelles persones que puguin ser víctimes de violència masclista i domèstica i que, a causa de les mesures de confinament establertes durant l'estat d'alarma per la Covid-19, es veuen obligades a passar tot el dia amb el seu agressor i poden veure incrementat el seu sentiment d'aïllament. La publicació, accessible per Internet, amb la qual cosa tothom la pot consultar, explica a les víctimes com actuar en situació d'emergència durant l'estat d'alarma i on s'han d'adreçar si necessiten ajuda. Així explica que, malgrat l'estat d'alarma, les víctimes poden trencar el seu confinament i sortir al carrer per demanar ajuda, ja que la seguretat és el primer.

La guia presenta consells i pautes d'actuació per a tots els col·lectius d'especial vulnerabilitat: dones, infants, joves i adolescents i persones amb discapacitat. Per a cada un d'ells presenta consells específics i els informa dels recursos i serveis que tenen al seu abast per demanar ajuda, com ara el telèfon d'emergències 112 i diferents entitats, a les quals poden contactar per telèfon o per Internet. També informa a les víctimes de l'adreça de correu electrònica que Mossos d'Esquadra posa directament al seu servei: mossos.atenciovictimes@gencat.cat, a través del qual poden demanar informació o assessorament.

La publicació reserva un apartat específic als abusos sexuals a menors i a la violència filio-parental. També esclareix dubtes sobre el règim de visites o custòdia de pares i mares amb fills en comú durant el confinament i es donen indicacions per a aquells casos en què s'incompleixen les ordres d'allunyament i/o no comunicació. També s'adreça directament a les persones agressores i els recorda que el confinament no significa impunitat ja que la policia segueix treballant les 24 hores els 365 dies de l'any al mateix temps que fa una crida a la ciutadania perquè informi en cas de tenir coneixement d'un cas de maltractament.

Les denúncies per casos de violència de gènere i domèstica durant el confinament no han augmentat i registren la mateixa tendència que la resta de delictes. Tot i així, pel que fa als requeriments policials, ja sigui per trucades al telèfon d'emergències 112 o per actuacions policials, augmenten un 26% els casos de violència domèstica, derivats de problemes de convivència, i els incidents relacionats amb violència de gènere mantenen una tendència per sota a la mitjana si ho comparem amb el mateix període de l'any anterior.

Els Mossos d'Esquadra no descarten que quan es comencin a aixecar les mesures de confinament, augmentin les denúncies per violència de gènere de víctimes que no s'han atrevit a denunciar durant aquestes setmanes per la seva situació d'aïllament i de control per part de l'agressor. En aquest sentit, recorden que qualsevol persona que pateixi maltractaments o estigui en una situació de risc pot anar a la comissaria i trucar al telèfon d'emergències 112. Els agents remarquen que tot i que l'actual situació de confinament, l'engranatge policial i judicial no s'ha aturat i que els serveis policials continuen treballant per eradicar qualsevol tipus de violència.

Des del 14 de març fins al 17 d'abril, els Mossos d'Esquadra han realitzat 572 detencions per casos de violència de gènere i domèstica. Així mateix, des de l'inici del confinament, els Grups d'Atenció a les Víctimes han realitzat més de 7.500 contactes amb víctimes sobre les quals ja tenien un seguiment, de les quals al voltant de 4.000 tenen mesures judicials vigents.

La guia es pot consultar en el següent enllaç.