La Guàrdia Urbana identifica més de mil persones a Figueres en un sol dia

La Guàrdia Urbana de Figueres ha informat aquest dissabte, 26 d'abril, que en el dia d'ahir els controls específics a persones que transiten per la via pública van donar com a resultat la identificació d'un total de 1.098 persones i 902 vehicles controlats. D'aquest total, els policies van incoar 21 denúncies a aquelles persones que no van poder justificar el motiu pel qual estaven al carrer i, per tant, havien trencat l'ordre de confinament, d'acord amb el Reial Decret 463/20.

Des de l'inici de la pandèmia per coronavirus, la Guàrdia Urbana de Figueres ha sancionat a 1.097 persones i ha practicat 14 detencions. La dada positiva és que aquesta xifra de detencions va quedar estancada el 16 d'abril, dia en què els agents van fer el darrer arrest per incompliment de les normes de l'estat d'alarma.