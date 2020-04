Detenen un camioner a la Jonquera amb més de 97 quilos de marihuana camuflats entre la càrrega de patates

La Policia Nacional ha detingut a la Jonquera un camioner que intentava creuar la frontera en direcció a França amb 97,7 quilos de marihuana camuflats entre la càrrega de patates. Els agents estaven fent un dels controls habituals a l'AP-7 des que es van tancar fronteres arran de la crisi sanitària el matí de dilluns i van veure com el conductor, d'origen francès i que conduïa un camió amb matrícula espanyola, intentava fer una maniobra evasiva sospitosa. Quan el van aturar per identificar-lo, segons informen en un comunicat, el camioner va actuar amb nerviosisme i, davant les sospitoses que pogués portar droga amagada, la policia va registrar la cabina i el remolc.

Va ser al remolc on van comprovar que el carregament de patates no estava ben distribuït, sinó que entre els palets de sacs de patates hi havia forats i es desprenia una olor forta de marihuana. Els agents van revisar minuciosament la càrrega i van localitzar un total de disset bosses de plàstic negre de grans dimensions que contenien cabdells de marihuana.

Segons informa la Policia Nacional, la droga estava perfectament precintada i envasada al buit per assegurar-ne la conservació. En concret, hi havia 97,71 quilos de marihuana.

Per això, els agents van detenir el conductor del camió com a suposat autor d'un delicte contra la salut pública i van posar l'arrestat a disposició de jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.

En aquesta actuació hi van participar agents de la Policia Nacionals de la comissaria general d'estrangeria i fronteres, la UIP, la unitat d'estrangeria i documentació de la Jonquera i una dotació dels Mossos d'Esquadra.