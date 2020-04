Els Mossos detenen un veí de Peralada per un robatori en una casa de Masarac

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres van detenir el dia 15 d'abril un home, de 25 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Peralada, com a presumpte autors d'un delicte de robatori amb força a Masarac.



Segons informa la policia catalana, el dia 30 de març, agents de la comissaria de la Jonquera van saber que s'havia produït un robatori en un domicili de la població de Masarac.



Concretament la denúncia explicava que el domicili violentat es propietat d'una dona d'edat avançada i que uns veïns la van alertar perquè algú amb una furgoneta estava traient objectes de l'interior. Una familiar de la dona es va adreçar a la casa i va localitzar un home que estava carregant mobles antics dins d'una furgoneta. L'home va explicar un amic seu li havia donat les claus de la casa per tal de buidar-la, es va disculpar i va marxar del lloc.



La familiar de la propietària va comprovar que la porta d'accés estava forçada i dins la casa faltaven diversos mobles i objectes, per la qual cosa va posar els fets en coneixement de la policia.



Amb aquesta informació i els indicis observats es va iniciar una investigació per esbrinar qui podria ser l'autor dels fets.



Després de diverses indagacions, els agents van identificar al presumpte lladre i el dia 15 d'abril el van localitzar i detenir. La investigació continua oberta per determinar si l'home podria haver comès el delicte amb l'ajuda d'una altra persona.



El detingut, amb antecedents, van passar el mateix dia 15 d'abril a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.