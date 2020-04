La Policia Local de la Jonquera fa dues detencions en poques hores de diferència

Matí de dijous mogut per a la Policia Local de la Jonquera, que ha practicat dues detencions, amb molt poca estona de diferència, i en els dos casos són persones que circulaven per la via pública sense justificació i trencant l'ordre de confinament. Un d'ells, un ciutadà francès de 38 anys, anava al volant d'un turisme, per la carretera N-II, i els agents han pogut comprovar que no tenia carnet de conduir. A aquest home, a més d'acusar-lo per incompliment del Reial Decret 463/20, també se li atribueix un delicte contra la seguretat del trànsit.

El Reial Decret 463/20 és el que estipula la declaració d'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, en matèria de tràfic i circulació de vehicles a motor. Per incomplir de forma reiterada aquesta ordre, els agents de la Policia Local de la Jonquera han detingut, aquest mateix dijous al matí, un altre home, que casualment també té 38 anys i és francès. El nom d'aquest detingut figura als arxius policials perquè acumula 14 sancions per haver trencat l'ordre de confinament sense justificació.