Detenen un home a Sitges per haver comès quatre robatoris en un polígon de Vilamalla

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys veí de Viladecans (Baix Llobregat) per haver comès quatre robatoris -un d'ells en grau de temptativa- al polígon industrial del Pont del Príncep, a Vilamalla. Els Mossos el van trobar sobre quarts de tres de la tarda en un control preventiu a la C-31 a l'alçada de Sitges (Garraf).

En aturar-lo, van demanar-li la documentació i van comprovar que hi avia una ordre de detenció emesa per la Unitat d'Investigació de Figueres. Per aquest motiu el van detenir. Els robatoris s'haurien produït entre el 12 i el 13 de febrer i haurien estat robatoris en força a diverses naus del polígon.

El detingut va declarar telemàticament a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Vilanova i la Geltrú davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vilanova i la Geltrú.