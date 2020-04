Veuen una parella al voral de l'AP-7 a Vilafant, diuen que busquen espàrrecs i ell acaba detingut per agredir un mosso

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que va agredir un agent quan una patrulla de Trànsit el va sorprendre a ell i a la seva companya mentre caminaven pel voral de l'AP-7 en ple estat d'alarma. Els fets van tenir lloc aquest dilluns pels voltants de dos quarts de tres de la tarda a l'alçada de Vilafant. Després de veure la parella al voral de l'autopista, la patrulla s'hi va acostar per demanar-los què feien allà. Tant ell com ella van reaccionar de manera airada i veient que no col·laboraven, els Mossos els van demanar que s'identifiquessin. Ella hi va accedir, però ell va resistir-se. I quan els mossos li van dir que els acompanyés fins a comissaria, va ventar un cop a un dels agents.

Per això, la patrulla el va detenir per agressió a agent de l'autoritat. L'arrestat és un home de 72 anys de nacionalitat cubana, veí de Barcelona i a qui ja li consten antecedents. A més de la detenció, els Mossos d'Esquadra l'han denunciat tant a ell com a ella per saltar-se el confinament.