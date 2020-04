Mossos rep més de 50 denúncies per extorsió amb imatges sexuals a Internet

Els Mossos d'Esquadra han alertat aquest dimarts que han rebut més de 50 denúncies en els últims dies de persones afectades per extorsió amb imatges sexuals, que amenaçaven amb publicar si no pagaven 2.000 dòlars en bitcoins.

Els afectats han rebut un SMS o un correu electrònic demanant el pagament per evitar publicar imatges d'ells mentre accedien a webs pornogràfices, i en alguns casos també asseguren tenir les seves contrasenyes de mail per pressionar-los i donar més veracitat a l'estafa, ha informat la policia catalana en un comunicat.

La policia creu que els estafadors no tenen cap vídeo dels denunciants, perquè la majoria assegura no haver entrat mai a aquestes webs, i considera que es tracta d'un enviament massiu de missatges fins a aconseguir que alguna persona pagui per por.

Els Mossos han constatat que les dades de contacte i les contrasenyes les han obtingut arran de bretxes de seguretat en diversos serveis d'Internet, i asseguren que en la majoria dels casos són dades obsoletes, encara que aconsella canviar la contrasenya per una de més segura "davant qualsevol dubte de possible accés il·legítim".



No obrir el mail

També recorden que, en cas de rebre un missatge d'aquest tipus, cal no contestar, pagar, descarregar-se cap arxiu adjunt ni prémer cap enllaç, i també recomanen no obrir correus de desconeguts i canviar la contrasenya de tots els comptes personals i bancàries.

En cas d'haver fet el pagament, si es detecta un moviment inusual en els comptes bancaris o si algú ha entrat en aquests comptes, la policia anima a presentar una denúncia en comissaria.