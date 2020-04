Tres persones continuen en presó preventiva pels aldarulls posteriors a la sentència de l'1-O

Tres persones continuen en presons catalanes pels aldarulls posteriors a la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O, segons han informat fonts penitenciàries a l'ACN. Concretament, estan ingressats al centre penitenciari de Puig de les Basses, a Figueres. En una resposta de la consellera de Justícia, Ester Capella, a una pregunta parlamentària per escrit del PPC, es concreta que cap d'aquestes persones ha estat classificada perquè es tracta de presos preventius que tenen decretada presó provisional i que "se'ls aplica el règim de vida ordinària". Així mateix, Capella afegeix que no hi ha cap d'aquestes persones al mòdul d'ingrés del centre penitenciari.

Aquest dimecres s'ha conegut que la fiscalia demana 9 anys de presó i la Generalitat 3 i mig per a dos detinguts a Girona pels disturbis post-sentència. Es tracta de dues de les tres persones que estan en presó preventiva per aquests fets. Els acusen de desordres públics, atemptat a agent de l'autoritat, danys i lesions lleus.

Segons els escrits de l'acusació, els joves van participar en les protestes de la matinada del 17 d'octubre del 2019 prop de la plaça Sant Pere i van llançar pedres contra una furgoneta dels Mossos.