Els Mossos detenen tres homes que transportaven droga dins el seu vehicle a la Jonquera

Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra de la Comissaria de la Jonquera van detenir, el passat 5 d'abril, a la mateixa població, tres homes, d'edats compreses entre els 36 i 41 anys, de nacionalitat francesa i amb domicili a El Pertús i Salon de Provence, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

Els fets van passar el mateix 5 d'abril durant un patrullatge preventiu per la Jonquera per tal de garantir l'aplicació de les mesures de confinament pel coronavirus. Tot i l'estat d'alarma, que restringeix els desplaçaments, els agents van detectar un vehicle, amb plaques franceses, que circulava per l'N-II.

Davant les respostes evasives i el nerviosisme que presentaven els tres ocupants, els agents van decidir escorcollar el vehicle. Ocult a l'interior, en unes jaquetes sota el seient del copilot, van trobar diverses substàncies empaquetades i dosificades amb 204,37 grams d'haixix, 2,19 grams de marihuana, 99.25 gams d'heroïna i 33,65 grams de cocaïna. El valor total de la droga que transportaven, segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents, seria de 9149 euros.

Els detinguts, un d'ells amb antecedents, van passar el mateix dia a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.