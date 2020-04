Els agents el denuncien cinc cops perquè torni a casa i acaba detingut, a la Jonquera

La Policia Local de la Jonquera ha detingut, aquest dimarts, 31 de març, un home de 38 anys que, malgrat haver estat denunciat cinc cops per trencar el confinament, seguia sortint al carrer sense cap justificació, únicament perquè tenia ganes de passejar, segons han informat fons policials.

La detenció és per incompliment del que disposa el Reial Decret 463/2020, una ordre que, a Figueres, en només pocs dies també han vulnerat sis persones que han acabat detingudes per la Guàrdia Urbana. En aquests casos, també per desobediència als agents de l'autoritat i en una de les intervencions perquè el denunciat, a més de desobeir es va enfrontar violentament als policies, segons han informat fonts municipals. A Figueres, la xifra de persones sancionades des que es va activar l'estat d'alarma ha estat de 509.

El Reial Decret 463/2020 disposa, en un dels seus apartats, que durant la vigència de l'estat d'alarma per coronavirus les persones únicament podran circular per les vies o espais d'ús públic per a la realització de les següents activitats, que s'han de fer individualment, llevat que s'acompanyi a persones amb discapacitat, menors, gent gran, o per una altra causa justificada: