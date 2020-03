La Guàrdia Urbana de Figueres ha denunciat, el divendres, 38 persones per incompliment de l'estat d'alarma

La Guàrdia Urbana de Figueres ha denunciat, durant el divendres, 38 persones per incompliment de l'estat d'alarma

El cos policial figuerenc segueix amb els controls per verificar el compliment del confinament i les mesures decretades pel coronavirus.. Durant el divendres, es van identificar 258 persones i 158 vehicles, i es van interposar 38 denúncies.



Des de l'inici de l'estat d'alarma, la Guàrdia Urbana de Figueres ha estat realitzant controls i advertiments per verificar i garantir el compliment de la normativa, el confinament i la seguretat de la població.





??????La Guàrdia Urbana de Figueres segueix amb els controls per verificar el compliment de l'estat d'alarma. Ahir:



??258 persones identificades

??158 vehicles controlats

??38 denúncies per incompliment



Recorda que aturar el virus és responsabilitat de tothom. Queda't a casa.?? — Guàrdia Urbana FIG (@GU_Figueres) March 21, 2020