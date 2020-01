Una vintena de veïns de Sant Pere Pescador desallotjats per una fuita de gas a causa del desbordament del Fluvià

Una vintena de veïns de Sant Pere Pescador han estat desallotjats per Mossos i Bombers afectats per una fuita de gas en uns dipòsits provocada pel desbordament del riu Fluvià, segons ha indicat el cos policial. Aquest succés ha provocat que els ciutadans es quedéssin sense gas a les seves cases i, per tant, sense aigua calenta o escalfadors que funcionin amb aquest sistema.

Es tracta d'una altra de les incidències provocades pel temporal Gloria, que des de diumenge a les nou del matí assola bona part de Catalunya amb inundacions, vent, neu i mala mar. Aquest dimecres, 300 persones de Massanes han estat desallotjades com a mesura preventiva per la proximitat del riu la Tordera, que també ha fet evacuar 170 persones a Tordera. La Creu Roja ha atès fins ara més de 200 persones afectades pel temporal arreu de Catalunya.

Sobre el succés de Sant Pere Pescador, els Bombers han explicat que han enviat vuit dotacions fins al lloc, i han afegit que es tracta de la fuita d'un dipòsit de gas que es troba pràcticament submergit per l'aigua. És per això que també s'han activat submarinistes dels Grups d'Actuacions Especials (Grae).