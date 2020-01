Rescaten un cabirol que havia caigut al mar, a Port de la Selva

Aquest matí, els agents de Protecció Civil del Port de la Selva han rescatat un cabirol que havia caigut al mar, a la platja gran. A les onze del matí, uns veïns han informat al cos de seguretat que havien vist l'animal nedant al mig de la badia.



En veure quer estava a punt d'arribar un altre front de pluja, els agents han activat els seus efectius per poder efectuar el rescat el més ràpidament possible. "No sabíem quan feia que hi era, ni d'on venia", explica Genís Pinart, del cos de Protecció Civil.





En un primer moment, els agents han activat la llanxa de Salvament Marítim, però quan ells s'hi acostaven, el cabriol marxava espantat. En veure això, paral·lelament han activat la zodiac de Protecció Civil, però al final no ha fet falta perquè han pogut rescatar-lo abans que aquesta arribés. El rescat s'ha efectuat quan l'animal s'ha apropat a la zona de, moment en què un veí ha pogut agafar-lo per les banyes iEn sortir, l'animal presentava signes, i també presentava unaEls agents han tapat l'animal amb mantes i l'han traslladat al pavelló amb un cotxe. Un cop al lloc, l'han fet entrar en calor amb unEn el moment de publicar aquesta informació, el cos de seguretat estava esperant que arribessin els Agents Rurals, que tenien la intenció de traslladar-lo aldels Aiguamolls de l'Empordà.