Detinguts dos homes a l'Alt Empordà amb més de 7000 euros de marihuana

Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona i de la comissaria de Figueres van detenir el passat 15 de gener, tres homes de 29, 33 i 38 anys, de nacionalitats espanyola i marroquina i veïns de Sant Miquel de Fluvià (Alt Empordà),Figueres i La Jonquera, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.



Els fets van passar el passat dimecres durant un control de trànsit que s'havia muntat a l'altura del punt quilomètric 38 de la carretera N-260, al seu pas per Vilafant.



Cap a dos quarts de quatre de la tarda, els mossos van aturar un vehicle i van identificar el conductor. Ràpidament, els agents van notar una forta olor de marihuana que provenia de l'interior del turisme.



Els agents van veure una capsa de cartró al seient del darrera i van comprovar que estava plena de cabdells de marihuana. Concretament, hi havia 1.400 grams de droga, valorada en més de 7000 euros.



Per aquest motiu els mossos van detenir els dos homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.



Al cap d'unes hores es va presentar a la comissaria de Figueres un tercer home relacionat amb els fets, el qual va manifestar que la droga era seva, per aquest motiu també se'l va detenir. A més, els agents també li van trobar 1145 euros en efectiu.



Els detinguts, dos dels quals amb antecedents, han passat avui a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.