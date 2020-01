Denunciat a Maçanet per tenir gossos de caça, senglars i un porc vietnamita indocumentats

La Guàrdia Civil ha denunciat un veí de Maçanet de Cabrenys que tenia gairebé 50 gossos de caça, bona part d'ells sense la documentació pertinent. En concret, onze dels animals no portaven el corresponent xip per identificar-los i tampoc tenien la targeta sanitària. A més, a la finca els agents del Seprona també s'hi van trobar quatre senglars i un porc vietnamita en la mateixa situació que els gossos.

Quan la Guàrdia Civil va preguntar al propietari per l'existència de tants gossos, aquest els va explicar que els utilitzava per a batudes contra el senglar. La majoria dels animals – 37 – estaven repartits en nou gàbies diferents amb altres cans, mentre que sis més estaven lligats amb cadenes de menys de tres metres.

Per tot plegat, els agents van acabar denunciant al propietari per quatre infraccions: no tenir la finca inscrita en el registre de nuclis zoològics, no tenir la identificació pertinent per a onze dels gossos, no haver censat els animals al registre de l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys i tenir bèsties lligades amb cadenes de menys de tres metres.