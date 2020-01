Detenen un home de 35 anys per l'apunyalament d'un jove durant una baralla a la sortida d'una discoteca de Figueres

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per l'apunyalament d'un jove durant una baralla a la sortida de la discoteca Noche de Luna de Figueres la matinada de dissabte a diumenge. Al sospitós, que és d'origen dominicà i veí de la ciutat, li atribueixen un delicte d'homicidi en grau de temptativa. El SEM va traslladar la víctima, de 27 anys, a l'hospital Trueta de Girona on diumenge el van operar d'urgència i va ingressar a l'UCI. Segons fonts hospitalàries, evoluciona favorablement i l'han traslladat a planta. La baralla va tenir lloc poc abans de les sis de la matinada. Segons fonts de la investigació, hi va haver una disputa entre dos grups de joves. Durant la trifulga, l'arrestat hauria assestat almenys tres ganivetades a la víctima, una de les quals propera al cor.

Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per identificar i detenir l'autor o autors de l'agressió. Aquest dimarts al migdia han detingut el sospitós. És un veí de la població de 35 anys i origen dominicà. Els Mossos li atribueixen un delicte d'homicidi en grau de temptativa. El detingut està pendent de passar a disposició del jutjat d'instrucció de Figueres en funcions de guàrdia.