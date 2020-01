34 migrants han arribat ocults en camions fins a la frontera empordanesa durant el 2019

La frontera gironina i el seu entorn han tornat a ser escenari de casos d'immigrants que entren a Espanya amagats en camions. Durant l'any 2019 han transcedit fins a vuit casos i l'entrada de 34 persones sense papers.

El 2018, en canvi, el fenomen va viure el seu pic més alt, amb 75 persones descobertes ocultes en tràilers en només quatre mesos. Unes dades que van posar en alerta la Policia Nacional i les policies frontereres d'Itàlia i França. Les dues últimes investiguen el fenomen, ja que l'entrada dels immigrants en els camions es dona al punt fronterer de Ventimiglia, entre Itàlia i França.

El cas més recent de l'any 2019 va tenir lloc no fa massa dies, el 18 de desembre. Un camió que anava cap a Múrcia es va aturar a l'àrea de servei de l'Empordà de l'AP-7, situada a Garrigàs. Va veure que la lona del remolc es movia i arran d'això va alertar els Mossos d'Esquadra. En obrir la part de la càrrega del tràiler van descobrir que hi havia tres persones a l'interior: dos joves de 21 i 24 anys del Sudan i un tercer, de 21 anys, d'Eritrea.

Els Mossos van traslladar els tres polissons a la Policia Nacional, ja que es el cos de seguretat que es fa càrrec dels temes d'estrangeria. Els agents del CNP, per la seva banda, van comprovar que els joves mai havien estat identificats a Espanya i van procedir a la seva readmissió. És a dir, els tres immigrants van ser retornats a França, ja que és el que marca el conveni entre els dos països.

El xofer, per la seva banda, va relatar a la policia que abans d'arribar a terres catalanes havia fet dues parades. Havia fet nit a Ventimiglia, una parada a Montpeller i finalment, a l'àrea de servei de Garrigàs, on va descobrir la seva «càrrega» sorpresa.

Aquest és el relat habitual que donen els camioners que es troben amb polissons a dins dels seus vehicles. El destí final d'aquests estrangers, però, com han assegurat des de la Policia Nacional en més d'una ocasió, no era Espanya. Els estrangers, quan pacten amb les màfies que els proporcionen el vehicle a Ventimiglia, paguen per anar fins a França.

Els xofers dels camions no s'adonen que porten aquestes persones a la càrrega en el moment de sortir d'Itàlia i entrar a França. Sovint se n'assabenten quan han creuat la frontera i han entrat a Espanya, quan els immigrants reben missatges als telèfons mòbils que els avisen que han entrat en un nou país.



Nou polissons en un sol tràiler



Com es pot veure en el gràfic, els casos coneguts del 2019 es van començar a donar el mes de maig i van finalitzar el desembre. Destaca el cas d'un camió detectat amb fins a nou immigrants a bord del dia 3 de juny. Aquell dia, un xofer es va aturar pels volts de les dotze del migdia a l'aparcament de l'àrea de servei de Padrosa de Llers i en obrir el remolc es va trobar amb nou persones a l'interior.

D'aquestes, vuit eren procedents del Pakistan i una de Bangladesh. Va alertar la policia i els Mossos s'hi van personar. Posteriorment, els polissons es van entregar a la Policia Nacional, que se'n van fer càrrec.

També és subratllable que en algun cas a dins dels camions s'hi han localitzat menors d'edat. El 4 de desembre, un camioner va descobrir en aturar-se en una àrea de servei de l'N-II a Biure que tenia tres polissons a la zona de càrrega. Un jove de 26 anys i dos menors d'edat, de 16 anys. Respecte a aquests últims, la Policia Nacional els va traspassar a Mossos d'Esquadra, que s'encarrega de fer les gestions amb la Generalitat per a la seva acollida. Aquest camió també es va aturar a Ventimiglia durant nou hores, el dia abans dels fets, punt on van entrar els polissons.