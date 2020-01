Roben plantes ornamentals d'espais públics a Castelló d'Empúries

L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, ha lamentat a través de les xarxes socials, el robatori de plantes ornamentals situades en rotondes i jardineres de diferents zones del municipi, tant a Castelló com a Empuriabrava. A la publicació, el batlle recorda que aquestes flors es situen en espais públics i «les paguem entre tots» els castellonins.

A més, com mostren les imatges, algunes de les jardineres han estat remogudes per a poder extreure les flors.

Güell ha apuntat en declaracions al Setmanari Empordà que no es tracta d'un fet puntual, sinó que aquests actes d'incivisme «passen de tant en tant».