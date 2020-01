Un conductor mor en una sortida de via a l'AP-7

El conductor d'un turisme ha mort aquest diumenge al matí a l'AP-7 a l'altura del Vendrell després que el seu vehicle hagi sortit de la via, segons ha informat el Servei Català del Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a dos quarts i mig de deu del matí. Un altra persona ha resultat ferida i ha estat traslladada a l'hospital del Vendrell. S'estan investigant les causes que han provocat la sortida de via del turisme. Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).