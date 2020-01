Detenen quatre homes per cultivar 1.910 plantes de marihuana en un mas de Llambilles

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes d'entre 25 i 45 anys per cultivar una plantació de marihuana en un mas de Llambilles (Gironès). Els arrestats són de nacionalitat marroquina, algeriana i gambiana i són veïns de Pineda de Mar (Maresme) i Alcarràs (Segrià). Els Mossos d'Esquadra han trobat 1.910 plantes repartides en set espais diferents del mas i també han comissat 125 transformadors elèctrics, 117 làmpades, 37 ventiladors i dos aparells d'aire condicionat que els detinguts utilitzarien per cultivar les plantes de marihuana. Segons algunes estimacions, la plantació estaria valorada en uns 176.000 euros. Un dels detinguts té antecedents i els quatre homes passaran aquest dissabte 4 de gener a disposició judicial.

La policia va començar a investigar els fets a principis de desembre, quan alguns agents de la comissaria de Girona van saber que hi podria haver una plantació en un mas de Llambilles. A partir d'aquí, van certificar que hi havia una nau amb plantes a l'interior i per això es va organitzar una entrada al domicili.

Aquest dijous es va fer el registre en el mas en qüestió i va permetre descobrir les 1.910 plantes de marihuana distribuïdes en diverses habitacions de la casa. L'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri de l'Interior ha estimat que les plantes, amb un pes d'uns 110 kg, valdrien 176.000 euros.

A banda de les plantes, els Mossos d'Esquadra també van intervenir 125 transformadors elèctrics, 117 làmpades, 37 ventiladors i dos aparells d'aire condicionat que hi havia a l'interior del mas. Els detinguts utilitzarien el material per garantir el cultiu d'aquestes plantes.

Posteriorment, es van detenir els quatre homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric, ja que, durant el matí, els agents van rebre el suport de tècnics de Fecsa-Endesa que van constatar que la finca tenia una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica.

La investigació no es dona per tancada i no es descarten altres detencions relacionades amb el cas.

Els detinguts, un dels quals té antecedents, passaran demà dia 4 de gener, a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.