Consells de Protecció Civil de la Generalitat per a una cavalcada de Reis segura

Els Reis d'Orient arriben com cada any el dia 5 de gener a totes les viles i ciutats de Catalunya. Protecció Civil de la Generalitat, un cop més, ha rebut l'encàrrec de Ses Majestats Reials de recordar a avis i àvies, tiets i tietes, pares i mares i nens i nenes i a tots els seus amics i amigues, que les cavalcades de Reis són actes amb gran afluència de públic on es poden donar situacions de risc que cal tenir presents, així com els consells per minimitzar aquests riscos.

Fer cas d'aquests consells durant la cavalcada és tingut en compte per Ses Majestats Reials a l'hora de repartir joguines, dolços... i també carbó. Així, per gaudir d'una cavalcada de reis segura, Protecció Civil de la Generalitat recorda a la ciutadania i també als ajuntaments que celebren cavalcades, que cal prendre certes mesures bàsiques d'autoprotecció per minimitzar-ne els riscos.

Els ajuntaments dels diferents municipis han previst una sèrie de mesures preventives per garantir la seguretat de les cavalcades amb l'ajuda destacada del voluntariat de protecció civil, policies locals i altres serveis de seguretat i emergències. És important que seguiu les seves instruccions i respecteu tots els elements de seguretat previstos.

Al públic, especialment als adults que vagin amb menuts se'ls recorda que el principal risc de la cavalcada es produeix durant el pas de les carrosses i també existeix la possibilitat de patir un accident per enfilar-vos sobre algun objecte con ara contenidors, baranes, semàfors... Cal seguir les instruccions dels organitzadors, i no posar-vos en risc ni exposar els menuts a un possible accident.

Des del twitter @emergenciescat amb l'etiqueta #cavalcadasegura, Protecció Civil de la Generalitat informarà dels principals consells i possibles incidències.



Consells per al públic:

Abans de la cavalcada

Eviteu dur bosses o motxilles grans i, si les heu de portar, no us separeu mai d'elles per evitar malentesos i situacions de perill

Porteu calçat que us protegeixi bé els peus per evitar lesions. Si el fred és intens recordeu portar barret i utilitzar bufanda o mocador. Porteu roba còmoda i adequada a la meteorologia per evitar problemes amb el pas de les hores

Si aneu en grup, acordeu un punt de trobada fora de la zona on s'acumuli el públic per reunir-vos-hi si us separeu o us perdeu

Seguiu les instruccions dels organitzadors en tot moment



Durant la cavalcada

No pugeu a baranes, contenidors o altres elements inestables. Podeu caure

Quedeu-vos sempre darrera les tanques o senyalització de seguretat del pas de carrosses

No us acosteu mai a les carrosses ni intenteu pujar-hi

No baixeu mai a la via per agafar caramels que quedin en el pas de les carrosses. Us podeu distreure al pas de les següents carrosses

No creueu pel mig de les carrosses ni us acosteu quan estiguin aturades

No feu guerra de caramels ni els llenceu contra ningú, ni al personal de seguretat, ni al de les carrosses ni a la gent que està mirant la cavalcada

Una vegada finalitzat l'esdeveniment, abandoneu el lloc de forma ordenada, respectant l'ordre de sortida i seguint les indicacions dels serveis de seguretat.



Compte amb els més petits

Si aneu amb menuts porteu-los de la mà. Expliqueu-los quins són els riscos, què no poden fer i com han d'actuar si es perden.

No deixeu que els menors pugin a cap objecte per veure millor la cavalcada: és preferible que els pugeu a coll si cal

Si trobeu un menor perdut acompanyeu-lo a la policia o als equips de seguretat

Porteu la documentació a sobre. En el cas dels nens i nenes, gent gran i discapacitats psíquics prepareu una fitxa o polsera amb les seves dades i un telèfon de contacte, i feu que la portin en un lloc visible per si es perden



En els accessos al lloc de la celebració

No empenyeu per accedir a una zona perquè podeu provocar una caiguda o allau: si el punt on voleu situar-vos està saturat o molt ple busqueu-ne un altre

No us atureu en els carrers d'accés al recorregut. Són vies de pas dels serveis d'emergència i d'evacuació

Si teniu la sensació d'estar atrapats o sense sortida possible, busqueu una ubicació alternativa on pugueu localitzar una via d'evacuació. Mantingueu la calma en tot moment



En cas d'emergència