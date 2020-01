Passa a disposició judicial la mare detinguda a Girona per ofegar la filla a la banyera

La mare detinguda per ofegar la filla a la banyera ha passat a disposició del jutjat d'instrucció 1 de Girona.

La dona ha arribat en un vehicle policial quan faltaven deu minuts per les deu del matí procedent de la comissaria de Vistalegre, on estava sota custòdia policial des del dilluns. La dona va admetre durant la reconstrucció dels fets que havia donat medicaments a la menor de 10 anys i que després l'havia ofegat. Durant la declaració en seu policial dimarts va reiterar la mateixa versió.

La detinguda, a qui s'investiga per assassinat, té antecedents psiquiàtrics i des del 2013 havia ingressa diversos cops en unitats de salut mental. L'autòpsia va certificar que la menor va morir ofegada.