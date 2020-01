Presó sense fiança per a la dona detinguda a Girona per ofegar la filla a la banyera

El jutjat d'instrucció 1 de Girona ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a la dona detinguda per ofegar la seva filla a la banyera. Durant la compareixença, la dona ha ratificat les declaracions que va fer durant la reconstrucció dels fets i en seu policial. Segons la interlocutòria de presó, el 30 de desembre la dona va anar a buscar la menor de 10 anys de classes de mecanografia i van anar a casa. Un cop allà, la mare va dissoldre en aigua 80 comprimits de Lormetazepam (un ansiolític) que prenia per prescripció mèdica. La dona va convèncer la nena que s'ho prengués assegurant que li aniria bé per millorar el mal d'angines. Després de beure-s'ho, la menor va entrar en "estat de somnolència" i va ser llavors quan la mare va omplir la banyera i va portar-hi la nena.

Aleshores, la va posar dins l'aigua i la va submergir durant deu minuts. Els serveis d'emergències van rebre l'avís a través del 112 a les 15.04. Els efectius mèdics van intentar reanimar-la durant molta estona i la van traslladar en estat crític al Trueta, on van certificar la mort més tard. La causa està oberta per un delicte d'assassinat.

Presó provisional i sense fiança per a la dona detinguda per ofegar la seva filla a la banyera. La magistrada del jutjat d'instrucció 1 de Girona ha acordat la mesura després de la declaració de l'acusada aquest dijous. La dona ha reafirmat el que ja va dir en la reconstrucció dels fets i en seu policial.

Segons recull la interlocutòria, el 30 de desembre la dona va anar a recollir la seva filla de 10 anys de classes de mecanografia. Tot plegat hauria passat al voltant de tres quarts de dotze del migdia. Aleshores, totes dues es van dirigir cap a casa seva, al número 28 de la Ronda Ferran Puig. Un cop allà, la dona va dissoldre 80 comprimits de Lormetazepam (un ansiolític) que prenia per prescripció mèdica. Segons ha explicat el fiscal, Enrique Barata, l'acusada va comprar aquell mateix matí amb recepta mèdica tres de les quatre capses que li va subministrar a la menor.

La interlocutòria assenyala que la dona va convèncer la nena perquè es prengués la medicació "malgrat la seva negativa" dient-li que "li aniria be per millorar el mal d'angines". Després de beure-s'ho, va entrar en un "estat de somnolència" fins a quedar-se adormida al sofà. Aleshores, la mare va anar fins al bany i va omplir la banyera. Poc després, va agafar la nena en braços i la va submergir durant uns deu minuts dins de l'aigua, segons ella mateixa ha declarat.

El fiscal ha explicat que després va avisar una persona a través de les xarxes socials i, més tard, va alertar una veïna. Els serveis d'emergències mèdiques van rebre l'avís a les 15.04. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius dels Mossos i del SEM, que van intentar reanimar la nena durant molta estona i la van traslladar al Trueta, on va certificar-ne la defunció més tard.

Els Mossos van detenir la dona i posteriorment la van traslladar fins al domicili per fer la reconstrucció. Allà va confessar-ne l'autoria, que l'endemà va ratificar en seu policial quan va declarar davant dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC).

La dona té antecedents psiquiàtrics i durant els darrers sis anys ha fet diversos ingressos en unitats de salut mental. El fiscal ha explicat que el darrer va tenir lloc just abans de festes. En concret, ha detallat que va rebre l'alta el 24 de desembre i que, tres dies després, el 27, va anar a Urgències assegurant que tenia intencions suïcides.

Sobre els motius, Barata ha explicat que durant la declaració d'avui la dona ha manifestat que aquell dia "el veia negre" i que "sentia una desesperança". Malgrat això, ha assegurat que durant la reconstrucció dels fets va mostrar "fredor emocional".

A la interlocutòria de presó, la magistrada considera que els fets són constitutius d'un delicte d'assassinat i acorda la presó provisional sense fiança amb una "doble" finalitat. Per una banda, evitar que pogués intentar eludir l'acció de la justícia tenint en compte la pena a la qual s'enfronta i la manca d'arrelament perquè vivia sola, estava separada i la menor era la seva única filla. El jutjat també considera que existeix risc de reiteració delictiva pels seus antecedents psiquiàtrics. I afegeix: "havent arribat a causar la mort de la seva filla de 10 anys mostrant absoluta fredor emocional i sense que quedi clara l'efectivitat del tractament farmacològic que tenia prescrit".

La magistrada, a més, recorda que la metge forense que la va examinar el dia dels fets va concloure que la dona no presentava alteracions psicopatològiques agudes, tot i que considerava que havia d'estar en un entorn controlat.

El fiscal en demanava la presó provisional sense fiança i la defensa, representada per l'advocat David Muñoz, havia demanat que ingressés en un centre psiquiàtric. Segons ha explicat el lletrat a la sortida dels jutjats, la dona ingressarà al presó del Puig de les Basses i allà se li farà una nova avaluació psicològica per determinar si se l'ha d'internar o ha de continuar a la presó.

"Respecte per la família"

La germana de l'acusada ha demanat respecte per l'acusada i la seva família i ha assegurat que estan vivint uns moments "dolorosos i difícils". "La meva germana és una persona que té una malaltia mental", ha dit.