El telèfon 112 rep més de 3.600 trucades per incidències de la nit de Cap d'Any

El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 9 del matí 3.604 trucades per incidències relacionades amb la nit de Cap d'Any. En concret, s'han obert 2.144 expedients. Gairebé la meitat dels avisos han estat per qüestions relacionades amb la seguretat ciutadana, el 48,8%, i el 28,3% de les trucades han estat per assistències sanitàries.





#ProteccioCivil tanca la prealerta del pla #PROCICAT



La nit de cap d'any ha passat sense incidències destacables.



El tlf @112 ha rebut 3.602 trucades (20h>9h) sobretot àmbit seguretat i sanitari#BonAny2020 pic.twitter.com/Yqv8SLcW5T — Protecció civil (@emergenciescat) January 1, 2020