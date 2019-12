La dona que va ofegar la filla va confessar-ho a un periodista del Diari de Girona

La dona que va ofegar la filla en una banyera, aquest dilluns, va confessar-ho a un periodista del Diari de Girona, Albert Soler, envaint-li un missatge al mòbil. El mateix redactor ho explica en primera persona amb un relat punyent:

"Em preguntaré molts cops, durant els anys que venen, per què em va tocar a mi. Per què, d'entre totes les amistats reals i virtuals, la Maria Àngels em va triar a mi, un virtual que no passa de conegut, per, exactament a les 14.18 -jo amb els meus fills al sofà, mirant la TV-, escriure'm pel Messenger un escarit «Hola Albert. He matat la meva filla». Sí, ja, i què més, a veure qui mata la filla de 10 anys i ho confessa pel Messenger a un semidesconegut. «Amb quin mètode?», va ser la meva resposta, a to amb el que jo suposava que s'esperava de mi. Quan tot seguit em va explicar de quina manera ho havia fet, em vaig començar a preocupar, perquè sé que la dona ha tingut problemes psiquiàtrics (molt activa a les xarxes, on solia penjar fotos de la pobra nena, me'ls havia explicat algun cop)".

