Investiguen una estafa a botiguers a qui indueixen a pagar càmeres de seguretat

Els Mossos d'Esquadra investiguen una estafa que pot afectar a diversos comerciants d'arreu de Catalunya consistent en la trucada de falsos directors de reconegudes franquícies que indueixen els responsables dels establiments de la marca a instal·lar unes càmeres de videovigilància i seguretat inexistents. Segons fonts policials, els presumptes autors de l'engany fan creure que el material ja està a punt per ser lliurat per l'empresa de repartiment però abans cal fer efectiu el pagament de forma immediata. De moment, la policia catalana ja ha rebut una quarantena de denúncies relacionades amb aquesta pràctica i no descarta que hi hagi més afectats.

Els Mossos d'Esquadra sospiten que els presumptes autors de l'estafa actuen des del continent americà. Abans de fer la trucada a les seves víctimes, s'informen prèviament sobre els responsables dels establiments i fan servir els noms de les víctimes amb naturalitat per donar més veracitat a l'engany.

Quan han convençut les víctimes per fer l'ingrés, els autors demanen contactar amb el responsable de les botigues a través del seu telèfon personal per assegurar l'enviament dels diners i trucar-lo tants vegades com sigui necessari. Un cop s'ha fet efectiu el primer pagament, els autors de l'estafa pressionen els comerciants perquè facin més ingressos amb l'argument que l'import està incomplert i sota l'argument que l'empresa pot rebre sancions si hi ha un endarreriment en el pagament. Els Mossos han pogut esbrinar que els autors de les trucades tant homes com dones que truquen des de línies mòbils mexicanes i dels Estats Units i que en alguns casos són els mateixos números.

Les Oficines de Relacions amb la Comunitat s'han posat en contacte amb les principals franquícies afectades per alertar-los de l'estafa i prevenir-los de qualsevol nou intent dels estafadors per continuar amb aquesta pràctica. Per tot plegat, els Mossos d'Esquadra també demanen que en cap cas es donin telèfons i dades personals a desconeguts ni se'ls faci ingressos.