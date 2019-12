Crema una xemeneia a la Vall d'en Bas i un viver a Vilablareix, sense cap ferit

A les 20.19 hores d'ahir al vespre, els Bombers van ser alertats d'un incendi que afectava la xemeneia d'una casa a la zona de les Mulleres, a la Vall d'en Bas. A l'arribada dels efectius el foc afectava la xemeneia i ja havia agafat la teulada. Es van desplaçar 3 dotacions que després de reduir les flames van procedir a revisar la xemeneia i desmuntar el fals sostre per comprovar que no hi hagués cap punt calent. A les 21.15 hores ja donaven l'incendi per controlat. El foc, va cremar la xemeneia i va afectar part del sostre de fusta del menjador, d'una habitació i també l'aïllant de la teulada. Cap persona va resultar ferida.

Aquesta matinada, a les 01.48 hores, es rebia l'avís d'un incendi al carrer del Canigó número 32 de Vilablareix. Fins al lloc s'han desplaçat 6 dotacions dels Bombers que han arribar han comprovat que el foc, que cremava amb intensitat, afectava un viver al jardí de la casa. A les 02.16 hores ja l'han donat per controlat i cap persona ha resultat ferida.

L'incendi ha cremat totalment el viver d'uns 60 m2, situat a la part de darrera de la casa, a l'interior del qual hi havia un dipòsit de gasoil, caixes i material divers de jardineria. També ha quedat molt afectada la façana posterior. El foc ha afectat també l'envà pluvial de la casa del costat, la del número 30, així com les façanes laterals i posterior. L'interior d'aquest immoble, de planta baixa i un pis, ha quedat afectat pel fum.

Els propietaris de la casa del número 32 han estat reallotjats per l'ajuntament de Vilablareix. Avui un tècnic municipal revisarà si la façana posterior per confirmar la seva estabilitat