Detenen dos joves armats en un taller clandestí on es cultivava marihuana

Agents dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Recursos Operatius de la Regió Policial Central (ARRO) i agents de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols, amb col·laboració de la Policia Local de Calonge, van detenir el 20 de desembre dos nois de 18 i 27 anys d'edat, de nacionalitat hondurenya i veïns de Calonge, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública (tràfic de drogues) i un delicte de defraudació de fluid elèctric.



El dia 20 de desembre agents de la Unitat de Medi Ambient de l'Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona van adreçar-se a fer una inspecció en una zona industrial de Calonge on sospitaven que hi podria haver una nau industrial que es podria estar utilitzant com a taller de vehicles clandestí.



Quan els mossos van arribar a la nau esmentada van trobar la persiana mig oberta, van veure que a l'exterior hi havia una acumulació de pneumàtics i una petita crema de residus, a dins hi van veure diversos vehicles en fase de reparació. Els mossos van entrar i van identificar un home que es trobava dins les instal·lacions, també van veure que a l'entrada de la nau hi havia un planter de marihuana, a la vegada que van observar que el quadre elèctric estava manipulat.



Els agents van sentir sorolls i van pujar al pis superior de la nau industrial, on van trobar-hi un segon home que custodiava una plantació de més de 700 plantes de marihuana, també van observar que al lloc hi havia tres armes curtes i amagat sota un sofà un subfusell, tots ells amb aparença real però eren d'aire comprimit. Davant la troballa, els agents van demanar recolzament d'efectius de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols.

Els agents de la unitat d'investigació de Sant Feliu de Guíxols es van adreçar a llocs dels fets i van inspeccionar la nau on van trobar-hi repartides(ventilació, llum, reg, etc.) prop de 738 plantes de marihuana d'uns 40 cm d'alçada, també hi van trobar unes 306 plantes petites i 223 grams de marihuana ja seca.segons l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri d'Interior, seria d'unsEls mossoscom a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública (tràfic de drogues) i un de defraudació de fluid elèctric. La policia local de Calonge i els mossos van desmantellar la plantació.Els detinguts, que no tenen antecedents, van passar, el dia 20 de desembre, a disposició de jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols, el qual en