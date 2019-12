Alerta amb un nou mètode delictiu en què els lladres utilitzen un «bec de lloro»

Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) han detingut tres membres d'un grup criminal especialitzat en el robatori amb força a domicilis.

Als arrestats, de 38, 39 i 56 anys, se'ls considera presumptes autors de sis robatoris amb força en domicilis de Vilanova i la Geltrú (dos), l'Hospitalet de Llobregat (dos) i Lleida (dos). També se'ls imputa pertinència a grup criminal i conduir sense el permís oportú o no haver-lo obtingut mai.

La investigació es va iniciar al mes d'octubre de 2019, quan els mossos van detectar que s'havien produït diferents robatoris en domicilis del Barcelonès Sud seguint un mateix modus operandi, en tots els casos el lladres havien forçat el pany de l'entrada amb un "bec de lloro".

Fruit de la investigació els agents van identificar els tres homes, dos de nacionalitat colombiana i un de nacionalitat espanyola, entre els quals sumaven un centenar d'antecedents policials per fets similars, com presumptes autors dels robatoris.

Els lladres formarien part d'un grup criminal més nombrós que sempre actuava seguint un mateix patró. Es desplaçaven amb vehicle a diferents localitats de tot Catalunya, on buscaven els seus objectius. Normalment actuaven en blocs de pisos, abans de violentar els domicilis picaven a l'intèrfon per tal de cerciorar-se que no hi havia ningú a l'interior. Si no detectaven presència d'ocupants trencaven els bombins del pany de la porta principal amb un "bec de lloro".

Un cop a l'interior buscaven diners en metàl·lic i aquells objectes que tenien una ràpida sortida en el mercat il·lícit, com ara joies, objectes d'electrònica i informàtica.

Davant aquests fets el 19 de desembre es va establir un operatiu que va permetre detenir els tres lladres i realitzar l'entrada i escorcoll als domicilis que aquest tenien a Castelldefels i l'Hospitalet de Llobregat.

Als domicilis els agents van localitzar una pistola detonadora, 3.470 euros en efectiu i gran quantitat d'objectes que provinents dels robatoris com ara joies, rellotges, telèfons mòbils, consoles de videojocs, tablets, etc.

Els mossos també van intervenir el vehicle que utilitzaven per desplaçar-se per cometre els robatoris, tot i no disposar de llicència valida per conduir-lo.

Els arrestats van passar a disposició judicial el 21 de desembre i el jutge va decretar el seu ingrés a presó provisional.