Els Bombers rescaten dos escaladors ferits a causa d'un allau al Gra de Fajol

Els Bombers han rescatat dos escaladors ferits aquest migdia a causa d'un allau al Gra de Fajol, a Setcases (Ripollès). Les dues persones estaven fent escalada en gel a la cornisa de sortida de la canal central quan aquesta s'ha trencat i els ha arrossegat uns 400 metres avall. Els Bombers han rebut l'avís a les 11.40 i una unitat GRAE els ha localitzat a la superfície. Posteriorment els han evacuat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) els ha traslladat en estat greu a l'Hospital Josep Trueta de Girona, un d'ells en helicòpter. Tret d'aquests dos ferits, els Bombers no han trobat cap altra persona afectada per l'allau després d'inspeccionar la zona afectada.





Un cop hem estabilitzat els ferits, els hem evacuat fins @semgencat que els ha evacuat greus a @htrueta, un d'ells amb helicòpter.

A més, #GRAE #Bomberscat hem revisat la zona per assegurar que no hi havia cap altre afectat per l'allau.

(avís servei 11.40h) pic.twitter.com/mEoZjUznqy