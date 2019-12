La nit del Clàssic i del Tsunami acaba amb deu detinguts fora del Camp Nou

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres a la nit deu persones en el marc dels aldarulls a l'entorn del Camp Nou per desordres públics, llançament d'objectes a la línia policial i atemptat als agents de l'autoritat. També van arrestar una onzena persona pel robatori d'un rellotge de luxe. Els enfrontaments van començar a l'exterior de l'estadi durant la celebració del Clàssic Barça-Madrid i en mig de la convocatòria no violenta de Tsunami Democràtic.

Els Mossos han xifrat en 55 els agents ferits durant els aldarulls, 2 dels quals de caràcter greu i la resta de caràcter lleu. L'últim balanç que ha fet públic de moment el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que recull les actuacions fins a les onze de la nit i que no distingeix entre policies i civils, parla de 46 assistències sanitàries de caràcter lleu, 8 de les quals han requerit trasllat a centre sanitari. A banda, els Mossos han explicat que hi ha hagut nou detencions per desordres públics i atemptats a agents de l'autoritat.