Dos anys de presó per assestar quatre ganivetades a un home a la sortida d'una discoteca de Figueres

L'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys de presó un acusat que va apunyalar un home a la sortida d'una discoteca de Figueres el 7 d'abril del 2018. La sentència conclou que "per motius que no s'han pogut determinar", el processat va assestar quatre ganivetades a la víctima, una d'elles amb risc vital. Aleshores, la víctima va córrer a refugiar-se a l'interior de la botiga d'una benzinera, fins on el va seguir l'acusat. Tot i que el processat l'amenaçava dient-li "si em denuncies et mato", la sentència recull que no el va tornar a agredir "per voluntat pròpia". Per aquest "desistiment voluntari", el tribunal descarta que el processat cometés un intent d'homicidi i el condemna per delictes de lesions amb instrument perillós i amenaces. La sala li aprecia les atenuants d'embriaguesa i reparació del dany. L'Audiència absol una segona acusada perquè no ha quedat provada la seva participació en l'agressió. S'enfrontaven inicialment a 10 i 9 anys de presó.

La sentència conclou que poc després de les set del matí del 7 d'abril del 2018 l'acusat va assestar quatre ganivetades amb una navalla a la víctima durant una discussió a la sortida de la discoteca Luxury de Figueres, situada a l'avinguda Vilallonga. Una de les punyalades va ser a la zona lumbar i, segons el tribunal, va ser una ferida "amb un risc vital molt elevat" perquè la ganivetada podria haver afectat estructures vitals "de tipus arterial i respiratori".

"Davant l'agressió que estava patint, la víctima va fugir per refugiar-se a l'interior de la botiga d'una gasolinera propera", relata la sentència que afegeix que l'acusat el va perseguir, navalla en mà, mentre l'amenaçava dient-li "si em denuncies et mato". Segons la sentència, l'acusat va continuar perseguint la víctima dins la botiga, on no tenia cap més escapatòria que la porta per on havia entrat. Tot i això, "no el va tornar a agredir fins que, per voluntat pròpia, va desistir del seu propòsit inicial de matar-lo". L'acusat va marxar i va deixar la víctima dins la botiga.

Per aquests fets, la fiscalia i l'acusació particular l'acusaven d'un delicte d'intent d'homicidi i d'un delicte d'amenaces greus. La defensa, encapçalada per l'advocat Joaquim Bech de Careda, argumentava que, com que l'acusat va desistir en la seva intenció d'acabar amb la vida de la víctima, es tractava d'un delicte de lesions amb instrument perillós. A més, sol·licitava que el tribunal tingués en compte les circumstàncies atenuants d'embriaguesa i de reparació del dany, perquè va consignar 3.000 euros per pagar quasi la totalitat de la indemnització.

Desistiment voluntari

"Ens trobem, indubtablement, davant un desistiment en la temptativa inacabada", conclou el tribunal que subratlla que "únicament la interrupció per part de l'acusat de l'agressió va resultar eficaç per impedir el resultat de mort". La sentència també argumenta que el canvi de voluntat de l'acusat va ser "definitiu" perquè no només no va tornar a atacar la víctima sinó que també va marxar del lloc dels fets.

Per això, conclou que no es pot condemnar l'acusat per un intent d'homicidi i li imposa una pena d'1 any i 6 mesos de presó per les lesions amb instrument perillós i 6 mesos per les amenaces.

La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona de la qual ha estat ponent el magistrat Víctor Correas acorda aplicar-li les dues atenuants sol·licitades per la defensa. "En el moment dels fets, l'acusat tenia greument afectades les seves capacitats volitives i intel·lectives com a conseqüència de la prèvia d'alcohol", recull el tribunal que també exposa que l'acusat va consignar 3.000 dels 3.550 euros per pagar la indemnització.

L'Audiència descarta la petició de fiscalia i acusació de commutar la condemna per l'expulsió del país. En aquest punt, el tribunal recorda que la pena imposada pel delicte de lesions amb instrument perillós és d'1 any i mig, inferior al temps que el processat ha estat en presó preventiva (1 any i 9 mesos). "Resulta evident que, quan la pena està complida al país amb el temps en presó preventiva, no és pertinent l'expulsió", conclou el tribunal.

L'Audiència també va jutjar una dona que, segons les acusacions, va participar en l'agressió. "No ha quedat provat, amb la seguretat i certesa que es requereix, que colpeges la víctima al cap amb un got ni que estigués concertada amb l'altre acusat per atemptar contra la seva vida o integritat física", conclou la sentència, que l'absol.