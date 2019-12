El cap de setmana es tanca amb dues víctimes mortals a les carreteres catalanes

El cap de setmana s'ha tancat amb dues víctimes mortals en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. Les dues persones han mort aquest diumenge en un sinistre a la C-37 a Sant Salvador de Guardiola, després de xocar frontalment amb un segon vehicle. El trànsit ha quedat tallat fins a les sis de la tarda. Pel que fa a la mobilitat de retorn, un accident a la C-58 a Montcada i Reixac ha obligat a tallar un carril de la calçada i ha provocat 6 km de retencions. El carril BusVAO s'ha obert a tots els vehicles en sentit Barcelona per descongestionar la via.

A més, aquest diumenge també hi ha hagut retencions a la C-55 a Castellgalí amb 3,5 km de cues, a l'AP-7 a la Roca del Vallès amb 4,5 km i a la B-23 a Esplugues de Llobregat amb 3 km. A més, també cal destacar les retencions a la Ronda Litoral a Barcelona amb 8 km en ambdós sentits.

Durant el cap de setmana, no s'han destacat incidències viàries destacables a l'Alt Empordà.

Aquest matí també hi ha hagut un accident a l'inici de la C-58 que ha provocat retencions de 4 km i s'ha obert el carril BusVAO a tots els vehicles per ajudar a descongestionar la calçada. D'altra banda, la C-1311 a Talarn ha estat tallada per la retirada d'un camió que va bolcar el dissabte a la tarda.

Pel que fa al dissabte, les retencions més destacades es van concentrar al matí a l'N-145 per accedir al Principat d'Andorra, on hi va haver retencions de 9 km des de la Seu d'Urgell. A primera hora es va registrar una col·lisió frontal entre un turisme i un autobús sense passatge a la BV-1501 a l'altura de Castellbisbal, on es va haver de circular a través de pas alternatiu al llarg de tot el matí. A més, diversos accidents van provocar afectació viària a la C-245 a Cornellà de Llobregat, a les rondes de Barcelona, a la C-31 a Sitges i a l'AP-7 a Vinyols i els Arcs.

El divendres les retencions més destacades van ser a la C-58 a Montcada i Reixac en direcció a Barcelona amb 7 km, a la C-58 5 km de congestió a Sabadell en sentit Terrassa i a la C-17 a Mollet del Vallès en sentit Barcelona amb cues de fins a 6 km. A l'AP-7 un accident amb dos camions implicats a Sant Sadurní en sentit Tarragona va provocar 2 km de cua. A més, hi van haver 2 km de retencions a la C-55 a Sant Vicenç de Castellet en sentit Manresa.