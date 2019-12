La ràpida actuació d'uns policies fora de servei salva la vida a una àvia a Figueres

Dos agents de la Policia Nacional adscrits a la comissaria local de Figueres es trobaven el 4 de desembre passat fent running en el seu temps lliure quan, en accedir al carrer Sant Pau, van escoltar una dona que cridava auxili als vianants que hi havia a la zona.

Segons el relat policial, els agents es van apropar per interessar-se per la dona i ella els va indicar que tenia cura d'una anciana, resident en l'habitatge de davant d'on es trobaven. La dona va dir-los que no podia accedir a l'immoble perquè no podia obrir la porta, que devia estar bloquejada, i que temia per la integritat física de l'àvia, perquè no contestava les trucades.

Segons les mateixes fonts, els funcionaris van contactar amb un veí i, després d'identificar-se com a policies nacionals i amb el seu consentiment, van accedir a un pati interior de l'immoble i van saltar un mur de més de dos metres, aconseguint d'aquesta manera entrar a l'habitatge.

Després de cridar insistentment el nom de l'anciana i en no rebre cap resposta, van aconseguir accedir a la casa, de grans dimensions, i finalment van localitzar la dona estesa a terra, a la part inferior d'unes escales, sobre una considerable taca de sang. Van comprovar que tenia un fort traumatisme al cap i que es trobava semiinconscient, amb símptomes d'hipotèrmia. Aleshores, els agents van procedir a tranquil·litzar-la i li van fer unes primeres maniobres d'assistència. També la van cobrir amb mantes per recuperar la seva idònia temperatura corporal.

Simultàniament, van contactar amb els serveis d'urgències sanitàries, i fins al lloc es va desplaçar una ambulància del SEM. Els sanitaris van estabilitzar la dona ferida. El metge va manifestar als policies que, malgrat la gravetat de la caiguda que havia patit la dona, la seva ràpida actuació va ser imprescindible per salvar-li la vida. L'anciana va ser traslladada a l'Hospital de Figueres.