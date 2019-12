L'home ingressat a Figueres per un tret a l'espatlla es nega a declarar a la policia

L'home ingressat a l'hospital de Figueres el dilluns per un tret a l'espatlla ja ha sigut traslladat al centre hospitalari de Vic, a la comarca d'Osona. El pacient hi resideix i per això s'ha traspassat l'ingrés al seu centre hospitalari més proper. L'home, de 47 anys i amb antecedents, no va prestar declaració als Mossos d'Esquadra, que van obrir una investigació per esclarir els fets.

El pacient es va presentar dilluns a la matinada al servei d'urgències de l'hospital de Figueres amb una ferida d'arma de foc a l'espatlla i va explicar que l'havien disparat. L'home es trobava estable, però va haver de ser intervingut quirúrgicament. Des del centre el van atendre i van avisar la policia, tal com estableix el protocol, que va obrir una investigació.

Els investigadors van recopilar imatges de les càmeres de videovigilància dels entorns de l'hospital per intentar esbrinar com va arribar al centre sanitari. Ahir no s'havien produït detencions en el marc d'aquesta investigació. El mateix dilluns al vespre se'l va traslladar a l'hospital de Vic.