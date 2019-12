Desmantellen un cultiu de marihuana en una casa desocupada de La Pera

Els Mossos d'Esquadra ha desmantellat un cultiu amb 92 plantes de marihuana en una casa deshabitada de La Pera (Baix Empordà) i han detingut una parella, una dona i un home, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric. Els fets es remunten al 15 de novembre quan la policia va tenir coneixement que en una casa unifamiliar del municipi hi podia haver una plantació interior de marihuana. Tot i que no hi vivia ningú, se sospitava que algú l'estava freqüentant per cultivar i cuidar la plantació. La unitat d'investigació dels Mossos va descobrir que la finca tenia una doble escomesa a la xarxa elèctrica, que el consum era molt elevat i compatible amb un cultiu i que, a més, comptava amb un aparell d'aire condicionat en funcionament al balcó.

El matí del 4 de desembre, amb una ordre d'entrada i registre judicial, els agents van accedir al domicili. Un cop dins, van trobar 16 sacs de terra al garatge i van veure que dues habitacions del segon pis que estaven preparades per cultivar-hi la droga. En una d'elles, hi van trobar 92 plantes amb els cabdells en estat òptim per a la recol·lecció, a més de diversos focus i un aparell d'aire condicionat.

Els agents van localitzar i intervenir nombrosos objectes destinats al cultiu com testos, focus de llum, ventiladors, estris, fertilitzants, adobs, aparells d'aire, filtres, extractors i transformadors.

La investigació va determinar que els dos detinguts eren els propietaris i cuidadors de la plantació. Els arrestats, que no tenen antecedents, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.