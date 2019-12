El noi de 20 anys de Lloret desaparegut a Sils ha estat trobat mort dins del seu cotxe

El jove de Lloret de Mar desaparegut aquest divendres a Sils ha aparegut mort a l'interior del tot terreny localitzat a un metre i mig de profunditat de la séquia. Els equips d'emergències ho han confirmat després d'extreure el vehicle del fons del rec.

La família es troba sobre el terreny i el SEM els dona atenció psicològica. El dispositiu de recerca del jove de Lloret desaparegut ha localitzat pels volts de les deu del matí vehicle al fons de la séquia de Sils, que conduïa la fatal matinada el noi de 20 anys.

L'autòpsia que se li realitzarà al cos del jove finat a l'Institut de Medicina Legal i Forense haurà de determinar les causes de la mort. Els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació per aclarir les circumstàncies però tot apunta a una sortida de via i caiguda a la séquia.

Amb la baixada del nivell de la séquia ha aparegut el tot terreny. El dispositiu format pels efectius d'emergències es va activar la matinada d'ahir després que un company del jove alertés que el noi de Lloret li havia dit que tenia problemes per avançar amb del vehicle a la zona propera a la séquia. Des de llavors no se'n va saber res més i se l'ha buscat per terra, aigua i aire.

Aquest matí la recerca s'havia reactivat amb set dotacions dels especialistes en rescats dels Grae dels Bombers, la unitat subaquàtica del cos, els Mossos d'Esquadra, Policia local, Adf, voluntaris, SEM, entre altres.