Dues llanxes amb detectors de metall i submarinistes busquen un noi a Sils

La recerca del jove de 20 anys, veí de Lloret de Mar, continua a la sèquia de Sils (Selva) amb una vintena d'efectius de Bombers i vint més d'ADF i GRAE així com membres de la unitat subaquàtica de Mossos. Des del matí que s'està fent la recerca sense que hi hagi cap indici del vehicle que conduïa. Un cop pentinat de forma exhaustiva el tram de la sèquia des del poble de Sils fins a la zona de la pedrera de Mas-Sabé, ara els treballs es concentren en un nou tram d'uns 3 quilòmetres des de la pedrera fins a la riera de Santa Coloma que és on desemboca. El dispositiu s'està fent amb dues llanxes neumàtiques que tenen un detector de metalls. Després de la fortes pluges d'aquests últims dies, la sèquia té una profunditat de fins a 4 metres.